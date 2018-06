Ärzte Zeitung online, 08.06.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Psychotherapie

Unterschriften für die Reform

BERLIN. Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA) haben 22.515 Unterschriften gesammelt, um auf die ihrer Meinung nach untragbaren Umstände während der Ausbildung hinzuweisen — konkret geht es um fehlende Bezahlung und zugleich hohe Ausbildungskosten. Mit der Übergabe an Erwin Rüddel (CDU), Vorsitzender des Bundestags-Gesundheitsausschusses, fordern sie — entgegen des Beschlusses des Deutschen Ärztetages — eine zügige Reform. Auf einer Fachtagung von 19 psychotherapeutischen Verbänden in Berlin waren sich die Anwesenden zudem einig, dass die Reform auch die Weiterbildung regeln muss. (aze)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich