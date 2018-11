Ärzte Zeitung online, 26.11.2018 1

Schmerzpsychotherapie

Neuer Bereich in der Weiterbildung

BERLIN. Die „Spezielle Schmerzpsychotherapie“ (SSPT) soll als neuer Bereich in die Muster-Weiterbildungsordnung aufgenommen werden. Das hat der Deutsche Psychotherapeutentag entschieden.

Professor Joachim Nadstawek, Vorsitzender des Berufsverbands der Ärzte und Psychologischen Psychotherapeuten in der Schmerz- und Palliativmedizin in Deutschland (BVSD), begrüßt die Entscheidung. Der BVSD werde sich nun intensiv für die Einführung eines entsprechenden EBM-Kapitels einsetzen, kündigte er an. (eb)

