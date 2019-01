Ärzte Zeitung online, 04.01.2019 1

Gesetzentwurf

Spahn legt Reform der Psychotherapeuten-Ausbildung vor

Direktstudium mit anschließender Weiterbildung: Gesundheitsminister Spahn macht Ernst mit der unter Ärzten umstrittenen Novelle der Psychotherapeuten-Ausbildung.

Reform: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die Psychotherapeuten-Ausbildung umkrempeln. © Frank Täubel / stock.adobe.com

BERLIN. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) knüpft an die Arbeit der vorangegangenen großen Koalition (GroKo) an: Mit seinem nun vorgelegten Referentenentwurf zur Reform der Psychotherapeuten-Ausbildung hält er am Plan der Vorgänger-GroKo fest, den Zugang zur Versorgung künftig über ein Masterstudium samt strukturierter Weiterbildung – analog jener der Ärzte – zu gestalten. Die Neuausrichtung sorgt auch für eine finanzielle Besserstellung der angehenden Psychotherapeuten.

Denn bislang folgt auf das Studium der Psychologie oder Pädagogik eine Fachausbildung, die die Absolventen meist selbst finanzieren mussten, da sie keinen Anspruch auf Vergütung hatten.

Fünfjährige Psychotherapie-Studiengang geplant

Der eigens geschaffene fünfjährige Psychotherapie-Studiengang soll sich hingegen in ein dreijähriges Bachelor- und zweijähriges Masterstudium gliedern, das mit der Approbation abschließt.

Erst darauf folgt in der Weiterbildung die Spezialisierung zum Fachpsychotherapeuten für Erwachsene oder Kinder- und Jugendliche – und dies mit festem Anstellungsvertrag und Assistentengehalt.

Dabei stellt sich das Gesundheitsministerium (BMG) im Gesetzentwurf zum Teil der Kritik der Ärzteschaft: Die Neuausrichtung ziele nicht auf einen neuen psychotherapeutischen Arztberuf ab, heißt es. Sie greife nur das Aufgabenspektrum ab, das heute bereits gelebte Versorgungsrealität sei.

Dennoch dürfte es weiter Kritik hageln, denn den Hauptpunkt, den etwa der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands (SpiFa) bereits Ende November bemängelt hatte, dass die Haus- und Fachärzte über die Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung (MGV) künftig zur Finanzierung der Weiterbildung von Psychotherapeuten herangezogen werden sollen, entkräftet der Entwurf nicht.

Verordnung von Psychopharmaka soll erprobt werden

Das BMG beziffert lediglich die Mehrkosten, die auf die Krankenkassen zukommen könnten: Im ambulanten Bereich sei durch die ausbildungsbedingte Ausweitung ambulanter Therapiestunden für je 100 Weiterzubildende etwa mit Mehrausgaben von vier bis fünf Millionen Euro jährlich zu rechnen, im stationären Bereich durch das neue Anstellungsverhältnis in der Weiterbildung mit rund 100 Millionen Euro pro Jahr.

Bitter aufstoßen könnte der Ärzteschaft aber noch ein Vorhaben: In Modellstudiengängen soll die Verordnung und Überprüfung von Psychopharmaka erprobt werden.

Und dies obwohl das BMG selbst feststellt, dass sich auch die Mehrheit der in der Versorgung tätigen Psychotherapeuten im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens gegen die Möglichkeit der Arznei-Verordnung ausgesprochen hat.

Die Verordnung von Krankenpflege und Ergotherapie ist hingegen bereits Bestandteil des regulären Studiengangs. Nach dem Plan des BMG soll das Psychotherapeutenausbildungsreformgesetz im Herbst 2020 in Kraft treten. (reh)

