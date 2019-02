Ärzte Zeitung online, 08.02.2019 1

Psychotherapeuten

MB lehnt Reformentwurf rigoros ab

BERLIN. Der Marburger Bund (MB) fordert, den Referentenentwurf zur Psychotherapeutenausbildung zu verwerfen und grundlegend neu zu konzipieren. Die Versorgung der Patienten dürfe nicht aufgespalten werden in ein Modell für somatische Erkrankungen und eines für psychische Störungen, heißt es in der Stellungnahme des MB zum Referentenentwurf.

Kritisch sieht der MB auch die Regelung, dass die neuen Psychotherapeuten in Modellstudiengängen auf das Verordnen von Psychopharmaka vorbereitet werden könnten. Das sei im Sinne der Patientensicherheit nicht vertretbar, so der MB. Jede Pharmakotherapie sei eine hochkomplexe Form der Heilbehandlung, die besondere und umfassende Kenntnisse der medizinischen Grundlagen und der Anwendungspraxis erfordere. Sie gehöre stets in die Hände von Ärzten, so der MB. (chb)

