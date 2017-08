Ärzte Zeitung online, 22.08.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Kinderhospiz-Arbeit

Sorgentelefon mit neuem Botschafter

BERLIN. Das Sorgen- und Infotelefon des Bundesverbands Kinderhospiz (BVKH) erhält Unterstützung aus der Politik: Cem Özdemir, Bundestagsabgeordneter der Grünen und Spitzenkandidat seiner Partei für die Bundestagswahl 2017, engagiert sich künftig als Botschafter für "OSKAR". Die 24-Stunden-Hotline richtet sich an Angehörige von unheilbar kranken Kindern sowie an Familien in Trauer (die "Ärzte Zeitung" berichtete).

"Wir arbeiten daran, dass ,OSKAR‘ sich als Anlaufstelle für alle Fragen rund um lebensverkürzende Erkrankungen bei Kindern etabliert", sagt BVKH-Geschäftsführerin Sabine Kraft. Zwar sei die allgemeine und spezialisierte ambulante Palliativversorgung in jüngster Zeit kontinuierlich ausgebaut worden; von einer flächendeckenden Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche, die zu Hause begleitet werden, sei man aber noch weit entfernt. (ras)

Schreiben Sie einen Kommentar Überschrift



Text

Zum Kommentieren bitte anmelden. Anmelden ÜberschriftText

Die Newsletter der Ärzte Zeitung Lesen Sie alles wichtige aus den Bereichen Medizin, Gesundheitspolitik und Praxis und Wirtschaft. Newsletter bestellen

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich

Demenz Geistiger Abbau Stress in der Arbeit, Demenz als Rentner? Wer sich im Berufsleben sehr gestresst fühlt, baut als Rentner schneller geistig ab. Liegt das tatsächlich an den Arbeitsbedingungen? Forscher sind dieser Frage jetzt nachgegangen. Wer sich im Berufsleben sehr gestresst fühlt, baut als Rentner schneller geistig ab. Liegt das tatsächlich an den Arbeitsbedingungen? Forscher sind dieser Frage jetzt nachgegangen. mehr »

Alternativmedizin Wissenschaftler fordern Weg mit dem Heilpraktikerberuf! Die Abschaffung des Heilpraktikerberufes steht im Fokus eines aktuell publizierten Memorandums. Aufgestellt hat die Forderung der neu gegründete "Münsteraner Kreis" um die Medizinethikerin Prof. Bettina Schöne-Seifert. Die Abschaffung des Heilpraktikerberufes steht im Fokus eines aktuell publizierten Memorandums. Aufgestellt hat die Forderung der neu gegründete "Münsteraner Kreis" um die Medizinethikerin Prof. Bettina Schöne-Seifert. mehr »