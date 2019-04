Ärzte Zeitung online, 04.04.2019 1

Rhön-Konzern

Neuer Tarifvertrag für UKGM-Beschäftigte steht

GIEßEN. Für die rund 7000 nicht wissenschaftlich Beschäftigten des zum privaten Rhön-Konzern gehörenden Universitätsklinikums Gießen/Marburg (UKGM) gibt es vier Prozent mehr Geld, mindestens aber 110 Euro. Das teilte die Gewerkschaft Ver.di am Mittwoch mit. Danach steigen rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres die Gehälter um 3,0 Prozent und ab 1. Oktober um ein weiteres Prozent.

Der neue Tarifvertrag läuft 12 Monate. Zudem wurde eine Erhöhung der Nachtzuschläge vereinbart. Für Psychotherapeuten in Ausbildung sei „eine Bezahlung von 900 Euro erreicht“ worden. Wie es weiter heißt, würden am 14. Mai die Gespräche zur Eingruppierung der UKGM-Beschäftigten in den Öffentlichen Dienst fortgesetzt. (cw)

