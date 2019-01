Ärzte Zeitung online, 28.01.2019 1

Versorgung

Zahn-Medibus für Patienten auf dem Land

HAMBURG. Auch die zahnmedizinische Versorgung in ländlichen Bereichen wird zu einem zunehmenden Problem. Die Deutsche Bahn (DB) und zahneins, ein Betreiber von zahnmedizinischen Versorgungszentren in Deutschland, wollen dieses Problem angehen und unter anderem einen Zahn-Medibus entwickeln. Dieser soll zunächst in Ostfriesland und Südbayern getestet werden.

Der Medibus soll wie eine zahnärztliche Praxis mit Behandlungsstühlen und der nötigen Technik ausgestattet werden. An Bord der mobilen Arztpraxis arbeiten ein Zahnarzt und zwei medizinische Fachangestellte von zahneins, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Der Betrieb des Busses erfolgt durch DB Regio. DB und zahneins laden auch Zahnärzte, zahnärztliche Körperschaften und Kommunen als weitere mögliche Partner ein, um „gemeinschaftlich“ die Versorgung auf dem Land sicherzustellen. (eb)

