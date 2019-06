Ärzte Zeitung online, 04.06.2019 1

Kommentar zur Konzertierten Aktion Pflege

Der Engel steckt im Detail

Von Anno Fricke

Der Wille ist da, der Glaube auch. Das Große und Ganze klingt aufregend. Dennoch wird die Konzertierte Aktion Pflege in naher Zukunft noch viele Fragen zu den Details beantworten müssen.

Was beschlossen wurde und nun umgesetzt werden soll, ist nicht banal und wird die Beteiligten mit den Mühen der Ebene konfrontieren.

Die Schülerzahlen in der Pflege liegen mit rund 68.000 auf Platz drei der Ausbildungsberufe. Alle Gewerke der Republik konkurrieren um die weniger werdenden Schulabgänger. Hier noch einmal zehn Prozent draufpacken zu wollen, ist sportlich.

Das Projekt Einheitstarifvertrag für die Pflege wird gleich mit Plan B geliefert. Grund: Ob die Manipulationen an der Tarifautonomie eine Verfassungsklage überstehen würden, ist unklar. Und eine solche Klage liegt bereits in den Schubladen der privaten Arbeitgeber.

Mehr Kräfte aus dem Ausland: okay! Aber kann die KAP das Personal in den deutschen Botschaften im Ausland dazu bringen, großzügig Visa auszustellen? Werden die Bundesländer so ohne Weiteres ausländische Qualifikationen anerkennen?

Ein Lichtblick: Mit elektronischem Verordnungsmanagement soll Bürokratie abgebaut und so Arbeitskraft für die Pflege freigeschlagen werden. Das könnte klappen. Der Engel steckt im Detail.

