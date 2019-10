Ärzte Zeitung online, 01.10.2019 1

BSI

Tipps, was bei Cyber-Attacken zu tun ist

BONN. Was tun, wenn die Praxis-IT Opfer eines Hackerangriffs geworden ist? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat jetzt eine „IT-Notfallkarte“ entworfen, die ähnlich plakativen Hinweisen zum Verhalten bei Bränden im Büro oder in der Werkhalle angebracht werden kann.

Auf der Karte kann eine Notfall-Rufnummer eingetragen werden.Zudem werden erste Handlungsanweisungen für den IT-Notfall aufgeführt.

Ergänzend hat die Behörde einen Maßnahmenkatalog „Notfallmanagement“ sowie eine Checkliste der 12 wichtigsten Maßnahmen bei einem Cyber-Angriff auf seiner Webseite veröffentlicht. Das Angebot, heißt es, richte sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen. (cw)

