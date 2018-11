Ärzte Zeitung online, 07.11.2018 1

Leserumfrage und Auswertung

Ärzte Zeitung online mit Neuigkeiten in neuem Gewand

Trotz insgesamt hoher Zufriedenheitswerte mit dem Onlineangebot der "Ärzte Zeitung" ist Stillstand nicht angesagt. Und so erscheint das tägliche Telegramm ab heute in neuem, frischem Look. Lassen Sie sich begeistern!

Von Ruth Ney

Das Online-Team – Ruth Ney (Leitung), Thorsten Schaff und Alexander Joppich, (v.r.) – hat die Gewinner der Umfrage gezogen. St. Thomaier © St. Thomaier

NEU-ISENBURG. Derzeit verzeichnet die Website der Ärzte Zeitung unter www.aerztezeitung.de über drei Millionen Seitenzugriffe pro Monat – eine Zahl, die über das vergangene Jahr nochmals von bereits hohem Niveau kontinuierlich um insgesamt 50 Prozent angewachsen ist. Doch mit dem erfreulichen Wachstumstrend wollten wir uns nicht zufriedengeben. Denn die digitale Welt dreht sich mit hohem Tempo weiter.

Bedürfnis und Selbstverständnis, zeitnah über aktuelle Ereignisse in Medizin und Gesundheitspolitik sowie über Praxisbelange informiert zu werden, sind mit den neuen Medien und ihren Möglichkeiten bei Ärzten gewachsen. Für diese Nachfrage braucht es ein digitales Angebot, das überall bequem zu nutzen ist und die wichtigsten Infos des Tages schnell und lesefreundlich darstellt und mit Hintergrundberichten einordnet.

Wir wollten von unseren Nutzern daher wissen, wie und wo sie die Ärzte Zeitung online nutzen. Was gefällt am Angebot und welche Online-Inhalte sind gerade Fachlesern wichtig im Praxisalltag? In 25 Fragen konnten sich interessierte Teilnehmer dazu in einer Umfrage, die bis Mitte Oktober lief, äußern.

Die Umfrageauswertung

Die Auswertung der Antworten zeigt: Die Ärzte Zeitung online wird gerne von zu Hause aus und in der Praxis genutzt – von gut einem Drittel der Teilnehmer schon seit über 10 Jahren. Unter den Allgemeinärzten, die sich beteiligt haben, sagen dies sogar über 50 Prozent. Gut drei Viertel der Befragten nutzen die Informationen mindestens einmal täglich, häufig sogar mehrmals. Dabei ist – zumindest unter den Umfrageteilnehmern – der PC das am häufigsten genutzte Zugangsmedium.

Lesefavoriten sind dabei – wie bei einem Ärzte-Portal zu erwarten – Beiträge zu medizinischen Themen, gefolgt von Gesundheitspolitik und Wirtschaft. Wesentlicher Beweggrund, die Ärzte Zeitung online zu nutzen, ist es der Umfrage zufolge, einen aktuellen Nachrichtenüberblick zu bekommen, gefolgt von Wissensaneignung und Infos für die Praxis. Dementsprechend sind auch die Wünsche der User ausgefallen: noch mehr Praxistipps, Downloadoptionen wie Handzettel und Branchennews.

Für die schnelle übersichtliche Information wird gerne auch auf das Newsletter-Angebot der Ärzte Zeitung zurückgegriffen. Das ist zum einen der individuell zusammenstellbare Newsletter am frühen Morgen und zum anderen das Telegramm zum Mittag mit Kommentierung. Rund 60 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage geben an, überwiegend über die Newsletter auf die Website zu gelangen. Etwa jeder Dritte geht bevorzugt direkt auf die Website.

Die intensive Nutzung der Newsletter, die die Umfrageteilnehmer angegeben haben, ist ein Grund mehr, auf eine noch lesefreundlichere, moderne Darstellung der Informationen zu setzen.

Neues Telegramm startet

Screenshot: So sieht das neue Telegramm aus. © Ärzte Zeitung

Mit Start heute erscheint daher das Telegramm in einem komplett neuen, frischen Layout, um bereits mittags über die wichtigsten tagesaktuellen Nachrichten aus Gesundheitspolitik, Medizin und Wirtschaft zu berichten. Bei besonderen Anlässen und Kongressen gibt es zudem monothematische Telegramme, und seit kurzem erscheint das Telegramm alle vier Wochen mit dem Schwerpunkt E-Health. Die Darstellung ist zudem für mobile Geräte optimiert (responsiv), so dass es noch mehr Spaß macht, sich unterwegs schnell und gut zu informieren. Auch die Neugestaltung des morgendlichen Newsletters wird nicht mehr lange auf sich warten lassen..

Seien Sie also gespannt, wenn Sie das Telegramm heute Mittag zum ersten Mal im neuen Gewand erhalten. Neugierig? Aber Sie haben es noch nicht abonniert? Hier geht es zur Anmeldung www.aerztezeitung.de/service/newsletter/

