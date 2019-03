Ärzte Zeitung online, 31.03.2019 1

Pläne aus dem BMG

Expertenteam soll Digitalisierung voranbringen

BERLIN. Mit einem elfköpfigen Expertenteam will Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Digitalisierung des Gesundheitswesens verbessern. Das Gremium solle in den nächsten drei Jahren dafür sorgen, dass digitale Innovationen schneller im Alltag der Patienten ankommen, so Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag).

„Die rasanten Fortschritte in der Digitalisierung bieten große Chancen für Patienten. Die müssen wir nutzen, um das Gesundheitssystem für die Zukunft fit zu machen“, sagte Spahn den Zeitungen. Dafür brauche das Ministerium einen Brückenkopf in die Digitalszene. „Wir wollen bahnbrechende Technologien schneller erkennen und besser bewerten können. Und wir wollen ansprechbar sein für die Innovatoren der Szene.“ Leiter des Teams soll Jörg Debatin, ehemaliger Ärztlicher Direktor des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf, werden. Das UKE war als eine der ersten Kliniken in Deutschland die Digitalisierung konsequent angegangen.

Die neue Einheit soll am 11. April nahe dem Gesundheitsministerium in einem Gemeinschaftsbüro in Berlin öffnen. Spahn hoffe, auf diese Weise frühzeitig Kontakte zu Entwicklern und Start-ups zu knüpfen, deren Produkte für die gesundheitliche Versorgung interessant werden könnten. (dpa/sjw)

