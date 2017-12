Zwei IGeL-Experten im Schlagabtausch

IGeL-Skeptiker müssen sich Fragen gefallen lassen, ob die Abrechnung einer Kindergarteneignungsuntersuchung bei einem gesunden Kind zu Lasten der GKV nicht Abrechnungsbetrug ist – an der Solidargemeinschaft der Versicherten ebenso wie an den Kollegen. Oder: Ist der Wunsch eines 35-jährigen Patienten, gesund zu bleiben, nicht auch dadurch zu respektieren, dass sein Arzt ihm jährlich einen Check-up als sinnvolle Wunschleistung anbietet. Oder: Ist nicht die Tabakentwöhnung – als zertifizierter Tätigkeitsschwerpunkt gemäß § 27(4-3) der Berufsordnung – die vornehmste und medizinisch wie volkswirtschaftlich bedeutendste ärztliche Aufgabe? Diese ist seit 1997 als IGeL definiert! Mit Sicherheit gab und gibt es auch schwarze Schafe unter den Anbietern von IGeL-Optionen. Allerdings empfinde ich es als ärztliche Verpflichtung, mich mit neuen Erkenntnissen zum Beispiel zur Pulswellengeschwindigkeit, zur Dicke-Messung der Intima Media der Carotiden, der Herzfrequenzvariabilitätsmessung oder der Bioimpedanzanalyse zur Bestimmung des viszeralen Fettes auseinanderzusetzen und diese moderne Medizin dann nach sorgfältiger Prüfung meinen Patienten anzubieten. Sind die diagnostischen, präventiven oder therapeutischen Leistungen kein Bestandteil des GKV-Leistungskataloges, müssen Ärzte zwangsläufig IGeLn. Fahrlässig mutet es auch an, gemäß der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts aus dem Jahre 2002 die aus medizinischer Sicht gleichwohl dringend gebotene Beratung und Intervention bei übergewichtigen Patienten zu unterlassen. Die Kasseler Richter hatten die Intervention nur bei adipösen Patienten auf Kasse erlaubt.

Tanja Wolf

Eine Milliarde Euro – für Ultraschall, Bluttests, Glaukomfrüherkennung, Hyaluronsäure oder Ozontherapie. Es ist viel Geld, das gesetzlich Versicherte für Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) ausgeben. Vor allem gibt es viel zu viele Fragezeichen. So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Denn im IGeL-Markt herrscht eine Intransparenz, vor der jeder Patient kapitulieren muss: Neben gesetzlichen Kassen- und freiwilligen Satzungsleistungen gibt es IGeL, die bei Krankheitsverdacht oder ab einem bestimmten Alter zur Kassenleistung werden, wie der Ultraschall der Eierstöcke, die Glaukomfrüherkennung, der PSA-Test oder das Hautkrebsscreening.

Die IGeL-Regeln werden oft nicht eingehalten, vor allem hakt es bei der Aufklärung und bei der schriftlichen Vereinbarung, teils auch bei der Abrechnung.

Die Kosten sind für Versicherte unklar, nicht nur wegen der Berechnung nach GOÄ, sondern auch, weil es nicht für alle Leistungen eine passende Gebührenziffer gibt.

Es gibt Leistungen, für die ein negativer GBA-Beschluss vorliegt, die also keinen Nutzen haben, nicht medizinisch notwendig oder nicht wirtschaftlich sind. Damit sind sie als Kassen- und als Satzungsleistung ausgeschlossen. Als IGeL aber sind sie möglich. Eine Qualitätskontrolle vorab existiert nicht.

Das alles ist verheerend. Und es nährt den Vorwurf, dass es hier mehr um Geld geht als um Medizin. Dass IGeL nach Studien von AOK und TK vorrangig nur Frauen und Gutverdienern angeboten werden, zeigt, dass die medizinische Notwendigkeit gerade keine Rolle spielt. Zusätzlich suggerieren IGeL eine Unterversorgung und Rückständigkeit in der GKV. Seit Jahren untergraben Ärzte damit das Vertrauen der Patienten in die gesetzliche Versorgung. Wenn aber die Ärzteschaft so sehr vom Nutzen überzeugt ist, könnte sie jederzeit beim GBA eine Überprüfung beantragen und so IGeL den Weg in die Kassenleistung ebnen. Das tut sie nicht, vermutlich, weil IGeLn profitabler ist. Das müssen Kassen und Ärzte untereinander verhandeln. Honorarprobleme dürfen nicht auf dem Rücken der Patienten ausgetragen werden. Es stimmt: Zahlen zum Marktvolumen, zur Verbreitung und zur Kritik am ärztlichen Verhalten stützen sich nur auf Umfragen. Aber da darf die Ärzteschaft sich ganz und gar nicht hämisch aus dem Fenster lehnen. Sie kritisiert die Zahlen immer nur, hat aber keine eigenen zu bieten. Wenn Teile der Ärzteschaft dem IGeL-Monitor des MDS die wissenschaftliche Expertise aberkennen, muss man sagen: Macht es selbst! Und bitte genauso transparent. Wir sind gespannt. Seit 20 Jahren ist die Ärzteschaft hier weitgehend untätig. Die eigenen IGeL-Grundsätze, beschlossen 2006, sind nur ein Appell. Das Geschäft läuft ja, IGeL machen bei vielen Praxen einen wichtigen Teil des Umsatzes aus. Deshalb muss die Politik handeln: Wir brauchen eine neutrale Schlichtungsstelle mit Patientenvertretern, ein Verbot von Verzichtsformularen und von Vorauszahlungen. Dass Vertragsärzte alle wesentlichen Kassenleistungen anzubieten haben, sollte ebenso ins SGB V wie ein verpflichtender Behandlungsvertrag.