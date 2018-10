Ärzte Zeitung online, 11.10.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



NRW

Kompetenzzentrum Weiterbildung kommt an

KÖLN. Die Arbeit des Kompetenzzentrums Weiterbildung Allgemeinmedizin in Nordrhein kommt offenbar an. Nach Angaben der Ärztekammer Nordrhein (ÄKNo) haben die Veranstaltungen des Zentrums in den vergangenen zwölf Monaten rund 250 Teilnehmer gezählt. Das Seminar- und Mentoringangebot richtet sich an Ärzte in der Weiterbildung Allgemeinmedizin.

Das Kompetenzzentrum wird von den fünf medizinischen Fakultäten in Nordrhein, der ÄKNo, der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen getragen. Kooperationspartner sind der Hausärzteverband Nordrhein und die Junge Allgemeinmedizin Deutschland.

ÄKNo-Vizepräsident Bernd Zimmer hält Nordrhein mit dem Kompetenzzentrum und den Weiterbildungsverbünden für eine der erfolgreichsten Regionen in Deutschland bei der Förderung des hausärztlichen Nachwuchses. Das Zentrum ist für ihn ein Baustein, um die hausärztliche Versorgung in Nordrhein langfristig zu sichern.

Nach Zimmers Angaben wirkt der erhoffte Klebeeffekt durch die Weiterbildung bereits: Es ließen sich deutlich mehr Hausärzte in Nordrhein nieder als früher. (iss)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich