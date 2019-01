Ärzte Zeitung online, 15.01.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Karte des Monats

Hier tummeln sich die meisten Hausärzte

Die Arztdichte in einer Region ist relevant für die Entscheidung, wo Allgemeinmediziner sich niederlassen – gerade für junge Ärzte. Unsere Karte des Monats zeigt, wo die Konkurrenz zwischen Hausärzten in Deutschland am größten ist.

Auch Ärzte stehen in Konkurrenz zueinander: Die Orte mit der größten Arztdichte zeigt die Karte des Monats. © Sergey Nivens / stock.adobe.com

NEU-ISENBURG. Lasse ich mich lieber in einer Region nieder, in der 2074 Einwohner auf einen Arztsitz kommen, oder dort, wo es nur 1267 Einwohner je Arztsitz sind? Diese Frage könnte sich ein junger Arzt stellen, der vor der Entscheidung steht, sich in Freiburg im Breisgau oder in der Region Donaueschingen niederzulassen. Denn die Zahl der Allgemeinärzte je Einwohner in der ländlichen Region ist nahezu nur die Hälfte im Vergleich zur Situation in Freiburg.

Die aktuelle Karte des Monats, ein gemeinsamer Service von „Ärzte Zeitung“ und Rebmann Research (Daten des Atlas Medicus®), zeigt für alle Regionen Deutschlands bis auf die Mittelbereichsebene, wie die Konkurrenzsituation für Hausärzte in einem Gebiet ist. Denn eine hohe Ärztedichte erzeugt in der Regel eine entsprechende Konkurrenzsituation.

Nicht immer ist die Verteilung so stark unterschiedlich wie im genannten Beispiel aus dem Südwesten. Aber sehr schnell ist auf der Karte sichtbar, dass Gebiete mit relativ hoher Arztdichte und solche mit relativ niedriger teilweise dicht beieinanderliegen, so wie es beispielsweise in Frankfurt und Umgebung ist: In Dieburg kommen mehr als 2150 Einwohner auf einen Hausarzt, in Frankfurt 1550. In der Universitätsstadt Marburg, etwas weiter weg gelegen, sind es dann sogar nur 1304.

Die Karte eignet sich zum schnellen Screening auf einen Blick, da die Färbung der Mittelbereiche (rot = hohe Arztdichte, grün = niedrige Arztdichte) direkt signalisiert, wie die Konkurrenzsituation in der Region ist. Auf lokaler Ebene kann es dann natürlich schon wieder ganz anders aussehen – die Karte kann aber ein erster Hinweis sein, wo die Chancen einer Niederlassung höher und wo sie niedriger sind. (ger)

Der Link zur Karte: www.aerztezeitung.de/extras/karte_des_monats

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich