Ependymome

100.000 Dollar-Auszeichnung für Heidelberger Onkologen

SAN FRANCISCO/HEIDELBERG. Der Kinderonkologe Kristian Pajtler vom Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg hat in San Francisco den mit 100.000 Dollar dotierten "2018 CERN Scientific Fellowship Award" des Collaborative Ependymoma Research Network erhalten. Pajtler bekam die Auszeichnung für seine Arbeit an Ependymomen, einer seltenen Form von Hirntumoren. Das teilt das Hopp-Kindertumorzentrum am NCT Heidelberg (KiTZ) mit, an dem Pajtler tätig ist. Die CERN Foundation ist eine Nonprofit-Organisation, die 2006 gegründet wurde, um Patienten mit Ependymomen besser helfen zu können. Auch als Kinderonkologe am Uniklinikum Heidelberg beschäftige sich Pajtler mit Ependymomen. (maw)