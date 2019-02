Ärzte Zeitung online, 26.02.2019 1

Hamburg

Asklepios erweitert Psychiatrie in Wandsbek

HAMBURG. Die Asklepios Klinik Nord hat ein neues Gebäude für seine Psychiatrie in Hamburg-Wandsbek eröffnet. Eine Tagesklinik und eine psychiatrische Institutsambulanz haben den mit vier Millionen Euro von der Hansestadt geförderten Neubau bezogen. Die Gesundheitsbehörde erwartet, nun die wohnortnahe Versorgung psychisch erkrankter Menschen verbessern zu können.

In dem bislang von der Psychiatrie genutzten Gebäude will die Klinik ihre Akutstation um 20 auf 130 Betten erweitern. Laut Chefarzt Professor Matthias Nagel ist die Klinik in der Vergangenheit mehrfach an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Durch die Erweiterung soll insbesondere Patienten in Krisensituationen besser geholfen werden. (di)

