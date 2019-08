Ärzte Zeitung online, 15.08.2019 1

Personalie

Diakonie bekommt neuen Geschäftsführer

BERLIN/HAMBURG. Matthias Scheller, ehemaliger Klinikumsdirektor der Berliner Uniklinik Charité und zuletzt einer der beiden gleichberechtigten Geschäftsführer der zum Jahresbeginn fusionierten Immanuel-Albertinen Diakonie, leitet ab September die Konzerngeschäftsführung. Unterstützt wird er von Matthias Blum und Peter Kober.

Zu dem Konzern mit 6800 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von knapp 600 Millionen Euro haben sich im Januar die Albertinen Diakonie in Hamburg und die Immanuel Diakonie in Berlin zusammengeschlossen. Unter den 87 Standorten in sieben Bundesländern gibt es neben Krankenhäusern und MVZ unter anderem auch Einrichtungen der Altenhilfe, Behindertenbetreuung, Suchtkrankenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe sowie Hospize. (ami)

