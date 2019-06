Ärzte Zeitung online, 26.06.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Medizinalhanf

Nabiximols führend bei EU-Zulassungen

LISSABON. Das Fertigarzneimittel Nabiximols (Sativex®) ist innerhalb der EU das cannabishaltige Medikament mit den meisten Zulassungen. Die gegen Spastiken bei MS-Patienten rezeptierte Cannabis-Arznei, die zu gleichen Teilen die Wirkstoffe Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD) enthält, hat in insgesamt 21 EU-Mitgliedstaaten die Marktzulassung, wie aus dem aktuellen Marktbericht der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) hervorgeht, der am Dienstag anlässlich des Weltdrogentages an diesem Mittwoch veröffentlicht wurde.

Die erste Marktzulassung von Nabiximols in der EU ist laut EMCCDA-Bericht im Jahr 2010 erfolgt. (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich