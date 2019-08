Ärzte Zeitung online, 24.08.2019 1

Krebs

Oncotype DX® jetzt Kassenleistung

BERLIN. Mitte Juni hatte der GBA beschlossen, biomarkerbasierte Tests zur Entscheidung für oder gegen eine Chemo beim primären Mamma-Ca in den GKV-Katalog aufzunehmen. Nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger am Donnerstag ist der Beschluss nun in Kraft.

Laut Hersteller Genomic Health ist mit dessen Oncotype DX® das bisher einzige Produkt im Handel, mit dem sich der Nutzen einer Chemo ebenso prognostizieren lasse wie das Rezidivrisiko im Frühstadium. Der Test kommt für Patientinnen mit primärem Hormonrezeptor-positivem, HER2/neu-negativem und nodal-negativem Brustkrebs im Frühstadium in Frage. Der Bewertungsausschuss muss jetzt noch binnen sechs Monaten eine EBM-Position für die ärztliche Begleitung beschließen. (cw)

