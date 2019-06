Ärzte Zeitung, 14.06.2019 1

Umfrage

Warten auf den Arzt

Die Länge von Wartezeiten in Praxen ist nicht nur eine Frage des Fachgebietes, sondern auch der Versicherung und des Standorts, so eine Patientenbefragung. Wer wartet wo wie lange?

Jeder dritte Patient verbringt laut Umfrage mehr als 30 Minuten im Praxiswartezimmer. © vchalup / stock.adobe.com

MÜNCHEN. Lange Wartezeiten sind in Deutschlands Arztpraxen keine Seltenheit. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Online-Arztempfehlungsportals jameda unter 1.160 Patienten. Demnach verbringt jeder dritte Patient über 30 Minuten im Wartezimmer. Jeder Elfte warte sogar zwischen 45 und 60 Minuten auf die Behandlung durch einen Arzt.

Ebenso hoch sei der Anteil derjenigen, die nach eigener Aussage über eine Stunde im Wartebereich ausharren müssen. Insgesamt gaben zwei Prozent der Befragten an, keine Wartezeiten beim Arztbesuch zu haben.

Wartezeiten hoch bei Allgemeinmedizinern und Orthopäden

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen außerdem, dass die Länge der Wartezeit abhängig davon ist, zu welcher Fachgruppe der aufgesuchte Arzt gehört. Am schlechtesten schneiden der Umfrage zufolge die Allgemeinärzte ab. Immerhin jeder zweite Befragte empfindet die Wartezeit bei seinem Hausarzt als besonders lang.

Auch bei den Orthopäden scheinen die Patienten ihrem Empfinden nach viel Zeit im Wartezimmer zu verbringen. Jeder Vierte der Befragten gab an, hier für gewöhnlich am längsten zu warten.

Bayern top, Berlin und Thüringen am Ende der Skala

Im bundesweiten Vergleich schneiden die Bundesländer Thüringen und Berlin beim Thema Wartezeiten besonders schlecht ab. Hier müssten Patienten besonders häufig bis zu einer Stunde im Wartezimmer verbringen, bis sie von einem Arzt behandelt werden, so jameda. Am kürzesten seien die Wartezeiten in Bayern. Dort belaufe sich der Anteil der Wartezeit von maximal einer Viertelstunde auf 55 Prozent.

Deutliche Unterschiede in der Wartezeit seien auch zwischen Privat- und Kassenpatienten zu verzeichnen. Im Vergleich müssen Privatversicherte demnach hält sich nur jeder Fünfte durchschnittlich länger als eine halbe Stunde im Wartezimmer auf, bei gesetzlich Versicherten ist es dagegen jeder Dritte. Privatpatienten warten zudem häufiger "gar nicht", wohingegen nur einer von hundert Kassenpatienten überhaupt keine Wartezeit vermelde. (mu)

