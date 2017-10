Ärzte Zeitung online, 16.10.2017 1

Medizinklimaindex

Konjunktur hebt bei Ärzten die Stimmung

HAMBURG. Die Stimmung unter Haus-und Fachärzten, Zahnärzten und psychologischen Psychotherapeuten zeigt nach oben. Bei der jüngsten Herbstumfrage für den Medizinklimaindex (MKI) gab es ein neues Rekordhoch (plus 7,4) – nachdem der Wert im Frühjahr noch bei minus 2,7 gelegen hatte (wir berichteten).

Entscheidenden Anteil am Stimmungsumschwung haben die Ärzte. Die Hausärzte sind diesmal mit einem Plus von 12,6 die optimistischste Gruppe, noch vor den Zahnärzten (8,4). Zu dem hohen Durchschnittswert hat aber auch eine deutlich positivere Stimmung der Fachärzte beigetragen, die diesmal auf ein Wert von plus 6,6 kommen. Im Frühjahr zeigten sich die Fachärzte noch deutlich verhaltener in ihren Erwartungen, damals kamen sie nur auf einen Wert von minus 7,2.

Ebenfalls noch im Plusbereich bewegen sich diesmal die psychologischen Psychotherapeuten mit 1,6. Damit sind erst zum zweiten Mal seit Beginn der Erhebung alle vier befragten Gruppen optimistisch eingestellt.

Bei den Hausärzten stufen aktuell 42 Prozent ihre aktuelle wirtschaftliche Lage als gut ein, rund 54 Prozent zeigen sich zufrieden und nur rund vier Prozent empfinden sie als schlecht. 73,7 Prozent der Hausärzte erwarten Kontinuität in ihrer wirtschaftlichen Situation, 6,6 Prozent eine Verbesserung und rund jeder fünfte rechnet mit einer Verschlechterung.

Unter den Fachärzten stuft jeder dritte seine aktuelle wirtschaftliche Lage als gut ein, rund 55 Prozent als zufriedenstellen und rund zwölf Prozent von ihnen empfindet die derzeitige wirtschaftliche Lage als schlecht. Ein Anteil von rund zwölf Prozent der Fachärzte erwartet in den kommenden Monaten eine Verbesserung, 68 Prozent Kontinuität und jeder fünfte rechnet mit einer Verschlechterung. (di)