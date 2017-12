Ärzte Zeitung online, 06.12.2017 1

Milliardenzukauf

Nestlé stärkt Geschäft mit Gesundheitsprodukten

Der Schweizer Lebensmittelriese Nestlé übernimmt den kanadischen Nahrungsergänzungsmittelhersteller Atrium Innovations und stärkt damit sein Geschäft mit Gesundheitsprodukten.

VEVEY. Der Kaufpreis für Atrium Innovations soll 2,3 Milliarden Dollar (1,9 Mrd Euro) betragen und bar gezahlt werden, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Nestlé rechnet damit, die Übernahme nach Genehmigung durch die zuständigen Behörden im ersten Quartal 2018 abschließen zu können.

Atrium verkauft sogenannte Supplements – dazu zählen Multivitaminpräparate, Proteinnahrung oder Mahlzeitenersatz – und peilt 2017 einen Umsatz von fast 700 Millionen Dollar an. Bislang gehörte das Unternehmen einer Investorengruppe um die Beteiligungsfirma Permira. Nestlé will den Zukauf unter Führung des derzeitigen Managements in seine Sparte Health Science eingliedern. (dpa)