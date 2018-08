Ärzte Zeitung online, 31.08.2018 1

IFA 2018

Plattform für Innovationen in Smart Health

Die Elektronikmesse IFA in Berlin gibt smarten Helfern für die Überwachung der eigenen Fitness und Gesundheit eine eigene Bühne.

BERLIN. Der von immer mehr Verbrauchern – und damit auch potenziellen Patienten – gelebte Trend zur Selbstvermessung via Smartphone und anderen digitalen Geräten ist auch Bestandteil der IFA 2018, die am Freitag in Berlin beginnt.

Insgesamt 28 Aussteller aus 12 Ländern präsentieren auf der nach eigenen Angaben weltweit bedeutendsten Messe für Consumer und Home Electronics Neue Wearables für Gesundheit und Fitness im Ausstellungsbereich IFA Fitness & Activity in Halle 4.2b ihre neuesten Modelle und Innovationen rund um das Thema "Wearables, Health und Fitness".

Dieses Themengebiet ist eines von acht Segmenten, die von der IFA als besonders aktuelles Thema angesehen werden und eine entsprechende Special Area zur Verfügung gestellt bekommen.

In seiner Keynote spricht Fitbit-CEO James Park über die Entwicklung der Wearables-Kategorie und das langfristige Potenzial dieser Geräte, Verbrauchern einen besseren Überblick über ihre Gesundheit zu geben. Er wird Einblicke in Bereiche geben, die das Unternehmen gerade erforscht, während es daran arbeitet, ein besseres Verständnis von einigen der größten Gesundheitsprobleme der Bevölkerung zu erlangen.

Der Lifestylist Diesel zum Beispiel wartet in Berlin mit der Einführung der Premium Full Guard 2.5-Touchscreen-Smartwatch auf. Diese Smartwatch der nächsten Generation beinhalte innovative Technologien im Bereich der Wearables, wie Herzfrequenzmessung, NFC-kontaktloses Zahlen und GPS-Ortung. Das Wearable verfolge durch den Einsatz von Google Fit oder Apps von Drittanbietern automatisch die Herzfrequenz seines Anwenders bei verschiedensten Workouts.

In der Special Area Smart Home stellt Bosch die Ernährung in den Fokus. Das Unternehmen greife erstmals das Trendthema Indoor Gardening auf: SmartGrow ist laut Bosch ein intelligentes Gerät, mit dem man in der eigenen Küche ohne großen Aufwand frische Kräuter, Salate oder essbare Blüten ganzjährig selbst anbauen kann.

Automatische Bewässerung und Beleuchtung garantierten perfekte Ergebnisse an jedem Standort. Das sei "ein inspirierender Beitrag zu gesunder, frischer Ernährung".

Der Bundesverband Deutsche Start-ups organisiert auch in diesem Jahr die IFA Start-up Days. Am 31. August liegt der Fokus auf Digital Health. Zehn Start-ups können dann bei der IFA TecWatch vor Messebesuchern, Journalisten, Experten und Entscheidern aus Industrie und Handel sowie Wagniskapitalgebern ihre Ideen präsentieren, wie sich die Gesundheitsversorgung der Menschen durch Digital Health optimieren lässt. Am 1. September geht es um die Themen Internet of Things, Wearables, Fitness und Activity. (maw)

