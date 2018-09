Ärzte Zeitung online, 15.09.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Unternehmen

Bayer ernennt neuen Pharma-Chef

LEVERKUSEN. Die Bayer AG hat einen neuen Pharmavorstand: Stefan Oelrich (50) tritt zum 1. November dieses Jahres die Nachfolge Dieter Weinands als Leiter der Division Pharmaceuticals an. Weinand verlasse Bayer "aus familiären Gründen", heißt es. Er ziehe um in die USA und bekleide künftig einen Posten in der Konzernleitung Sanofis.

Von dort kommt Oelrich, der bei Sanofi zuletzt das globale Diabetes- und Herzkreislauf-Geschäft verantwortete. Oelrich kennt Bayer bereits seit seiner Ausbildung zum Wirtschaftsassistenten Anfang der 1990er-Jahre. Anschließend hatte er bis 2011, dem Jahr seines Wechsels zu Sanofi, verschiedene Funktionen im nationalen und internationalen Pharmageschäft Bayers inne. (cw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich