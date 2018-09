Ärzte Zeitung online, 17.09.2018 1

Prophylaxe

FDA lässt zweiten Migräne-Antikörper zu

SILVER SPRING. Die US-Zulassungsbehörde FDA hat mit Fremanezumab jetzt dem zweiten CGRP-Antikörper zur Migräneprophylaxe die Marktfreigabe erteilt. Wie die Behörde zu Wochenbeginn mitteilte, wird Hersteller Teva das Mittel unter dem Namen Ajovy® sowohl in einer einmal monatlich subkutan zu spritzenden Dosierung (225 mg) als auch in einer 3-Monats-Dosierung (675 mg, in drei Gaben zu je 225 mg subkutan anzuwenden) vermarkten. Mitte Mai hatte die FDA als ersten CGRP-Antikörper Erenumab (Aimovig®) von Amgen und Novartis zugelassen. In Europa erhielt Erenumab kürzlich ebenfalls grünes Licht. Eine Expertenbewertung zu Frenezumab, dessen Zulassung beantragt ist, liegt jedoch noch nicht vor. (cw)

