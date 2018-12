Ärzte Zeitung online, 14.12.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Unternehmen

Kartellamt gibt Güldener-Übernahme frei

DÜSSELDORF. Das Bundeskartellamt hat der Apotheker- und Ärztebank grünes Licht gegeben, ihren Anteil an der Firmengruppe Dr. Güldener aufzustocken. Die apoBank kann damit im Abrechnungsgeschäft künftig eine noch größere Rolle als bisher spielen. Das Düsseldorfer Geldhaus will seine Beteiligung an der Schweizer Holding, zu der Güldener gehört, von 24 Prozent auf 50 Prozent minus eine Aktie erhöhen.

Ausweislich des jüngsten Finanzberichtes der apoBank hält die Genossenschaftsbank bereits 23 Prozent an der ARZ Haan AG, 16 Prozent an dem zu Dr. Güldener gehörenden DRZ Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum sowie 25 Prozent an der ZA Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft Düsseldorf. (sct)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich