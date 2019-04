Ärzte Zeitung online, 12.04.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Akquise

Merck übernimmt Versum für 5,8 Milliarden Euro

DARMSTADT. Merck ist am Ziel, das beharrliche Werben um das US-Unternehmen Versum Materials, einen Zulieferer der Halbleiterindustrie, hat sich gelohnt. Am Freitag unterzeichnete der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern eine „endgültige Vereinbarung“ mit dem Versum-Management zum Erwerb sämtlicher außenstehender Aktien zu je 53 Dollar in bar.

Das entspreche in Summe rund 5,8 Milliarden Euro, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Versum hatte sich zunächst vehement gegen das Fusions-Ansinnen aus Deutschland gesperrt. Inzwischen jedoch werde die Offerte im Vergleich zu den Konditionen der vormals geplanten Ehe mit dem US-Wettbewerber Entegris als „überlegen“ anerkannt, (cw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich