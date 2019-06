Ärzte Zeitung online, 26.06.2019 1

Nährwertkennzeichnung

Bangen um Nutri-Score

BERLIN. Die Verbraucherschutzorganisation foodwatch hat am Dienstag anlässlich eines Runden Tisches von Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) zur Nährwertkennzeichnung mit Ländern und Verbänden an die Länder appelliert, sich weiter für den bei der Verbraucherschutzministerkonferenz im Mai in Mainz mehrheitlich favorisierten Nutri-Score einzusetzen.

„Die Länder dürfen sich nicht von Frau Klöckner über den Runden Tisch ziehen lassen, sondern sollten bei ihrer klaren Position bleiben. Die Erprobung eines neuen Systems zur Nährwertkennzeichnung ist unnötig, kostet Zeit und schützt nur die Interessen der Süßwaren- und Junkfood-Industrie“, wetterte Luise Molling von foodwatch. (maw)

