WHO-Kritik an Babynahrung

Der hohe Zuckergehalt bei Babynahrung erzürnt die WHO.

BRÜSSEL. Lebensmittel für Kleinkinder und Säuglinge weisen häufig einen „unangemessen hohen Zuckergehalt“ auf. Zu dem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Regionalbüros Europa der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Eine zweite Studie des Regionalbüros zeigt außerdem, dass ein hoher Anteil an Babynahrung kommerziell beworben wird mit dem Hinweis „für Säuglinge unter sechs Monaten geeignet“.

Die WHO hatte sich 2016 in einer entsprechenden Leitlinie gegen eine solche Werbung ausgesprochen, ihre Empfehlung ist rechtlichjedochnichtbindend. Untersucht wurden entsprechende Lebensmittel in Budapest, Haifa, Sofia und Wien. In drei der Städte entfielen bei mindestens der Hälfte der Produkte mehr als 30 Prozent der enthaltenen Kalorien auf den Gesamtzuckergehalt. (mu)

