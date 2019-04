Ärzte Zeitung online, 09.04.2019 1

Förderung

Bayern investiert Rekordsumme in Kliniken

EBERSBERG. Nachdem die bayerische Staatsregierung den Krankenhausförderetat im vorigen Jahr um 140 Millionen auf rund 643 Millionen Euro aufgestockt hat, soll die Krankenhausförderung auch in den kommenden Jahren auf Rekordniveau fortgeführt werden.

Das teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) bei der Einweihung des neunten Bauabschnitts der Kreisklinik im oberbayerischen Ebersberg mit.

Dieses Krankenhaus sei ein Paradebeispiel dafür, dass in Bayern auch außerhalb der großen Zentren leistungsfähige Krankenhäuser stünden.

In dessen Sanierung und -modernisierung investierte der Freistaat in den vergangenen Jahren 111 Millionen Euro. Allein in den aktuellen Bauabschnitt flossen knapp 16 Millionen Euro. (sct)

