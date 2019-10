Ärzte Zeitung online, 14.10.2019 1

Hamburg

Buttersäure-Anschlag auf Arztpraxis

Ein Vermummter hat eine Hamburger Arztpraxis mit Buttersäure angegriffen. Drei Personen wurden verletzt. Der Staatsschutz ermittelt, da die Attacke einen politischen Hintergrund haben könnte.

Von Dirk Schnack

Im Zuge eines Notfalleinsatzes mussten mehrere Personen nach dem Buttersäureanschlag in Hamburg versorgt werden. (Symbolbild) © Jörg Hüttenhölsche/stock.adobe.com

HAMBURG. Auf die Praxis des Allgemeinmediziners Mustafa Yoldas in Hamburg-Altona wurde ein Buttersäure-Anschlag verübt.

Die Polizei fahndet in Zusammenhang mit dem Anschlag nach einem Mann, der die Praxis vermummt betreten und mittels der Säure Atemwegsreizungen bei mehreren Personen hervorgerufen hatte.

Die drei betroffenen Mitarbeiterinnen und eine Patientin mussten nach Polizeiangaben vor Ort rettungsdienstlich versorgt werden. Der Hamburger Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist ein politischer Hintergrund nicht auszuschließen.

Der türkische Praxisinhaber war 20 Jahre lang Vorsitzender des Hamburger Islamverbandes Schura – ein Zusammenschluss islamischer Moscheegemeinden, Verbände und Vereine in der Hansestadt.

Dieses feige Attentat erreicht jetzt eine Dimension, die ich nicht mehr unter ‚politische Auseinandersetzung‘ zählen würde, sondern als einen abgemilderten terroristischen Anschlag.

Mustafa Yoldas, in Hamburg niedergelassener Hausarzt

Mustafa Yoldas hat seinen Praxisstandort in der Großen Bergstraße in Hamburg-Altona. Dort sind mehrere Praxen ansässig, die von türkischen oder türkisch-stämmigen Ärzten geführt werden. Der Anteil an Patienten ausländischer Herkunft ist hoch.

Besorgniserregende Entwicklung

Yoldas, der sich nach eigenen Angaben zum Tatzeitpunkt in Istanbul befand, sprach über Facebook von einem „feigen Attentat“ und einem „abgemilderten terroristischen Anschlag“, der mit rechtsstaatlichen Mitteln verfolgt werden müsse. Andernfalls könne eine weitere Eskalation drohen, befürchtet der Hausarzt. „Wer will ausschließen, dass mir und meinem Team nicht noch eine brutalere Aktion bevorsteht?“

Yoldas betonte in seiner öffentlichen Stellungnahme in dem sozialen Netzwerk außerdem, dass in seiner Praxis jeder Patient unabhängig von seiner ethnischen oder religiösen Herkunft freundlich behandelt werde, wenn dieser sich „anständig“ verhalte.

Sich selbst beschreibt der Arzt als einen Menschen, der sich humanitär engagiert und der sich „stets für den interreligiösen und interkulturellen Dialog und die Völkerverständigung eingesetzt“ habe.

„Wir vernehmen, dass die Hemmschwelle zur Ausübung von Gewalt immer niedriger wird und diese Entwicklung erfüllt uns mit Sorge“, kommentierte die Schura den Anschlag.

Keine Resignation

Wie Hamburger Medien berichten, hatte Yoldas im vergangenen Jahr für Empörung gesorgt, als er in sozialen Netzwerken einen Angriff des türkischen Militärs in Syrien gelobt hatte. Er hatte sich daraufhin für diese Aussagen entschuldigt, seine Ämter ruhen lassen und war nicht mehr zur Wiederwahl angetreten.

Seine Meinung will er aber weiterhin öffentlich vertreten: „Schweigen und Resignation sind keine Option für mich. Ich werde meinen Prinzipien treu bleiben, für die ich mich drei Jahrzehnte einsetzt habe, wenn auch manchmal für manche Zeitgenossen auf eine unbequeme Art und Weise.“

