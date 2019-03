Ärzte Zeitung online, 18.03.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Nordrhein-Westfalen

Gesund alt werden – Mittel für junge Spitzenforscher

KÖLN. An der Universität Witten/Herdecke wird sich eine Forschergruppe in den kommenden Jahren mit der Rolle von Lipiden beim Alterungsprozess beschäftigen. „Letztendlich geht es darum, herauszufinden, wie wir alle länger leben und gesünder altern können“, erläutert Dr. Patrick Rockenfeller, der die Gruppe aufbaut. Er erhält dafür über fünf Jahre bis zu 1,25 Millionen Euro vom Land Nordrhein-Westfalen.

Die Mittel fließen über das 2007 aufgelegte „Rückkehrprogramm NRW“. Es zielt darauf ab, junge Spitzenforscher, die zurzeit im Ausland tätig sind, an eine Universität in NRW zurückzuholen. Das Geld ist für Personal- und Sachkosten sowie für die Anschaffung größerer Geräte gedacht. Rockenfeller war zuvor an den Universitäten im österreichischen Graz und im britischen Kent tätig. (iss)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich