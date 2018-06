Ärzte Zeitung online, 06.06.2018 1

Kongresspräsident im Video-Interview

"Innovationen sind das Erkennungszeichen des Hauptstadtkongresses"

Heute beginnt der Hauptstadtkongress. Kongresspräsident Ulf Fink spricht im Video-Interview mit der "Ärzte Zeitung" über das Leitthema "Digitalisierung und vernetzte Gesundheit" und weitere Schwerpunkte.

BERLIN. Der Hauptstadtkongress (HSK) öffnet heute seine Pforten. Eines seiner Schwerpunktthemen ist die Digitalisierung. Wie verändert sie die Gesundheitsversorgung?

Darüber diskutieren am Mittwoch nicht nur Experten bei der Eröffnungsdiskussion, in Berlin wird auch ein Einblick gegeben, was Künstliche Intelligenz tatsächlich leisten kann.

Gleichzeitig geht es darum, wie sich "Alter(n)" neu denken lässt. 2030 wird die Generation 80plus hierzulande über 6,5 Millionen Mitglieder zählen, sieht das Robert Koch-Institut voraus. Das wird die Gesundheitsversorgung vor neue Herausforderungen stellen. Multimorbidität ist dabei nur ein Problemfeld. Auf dem Hauptstadtkongress wird nach Lösungen gesucht.

Über das HSK-Leitthema "Digitalisierung und vernetzte Gesundheit", Innovationen und den Deutschen Pflegekongress, der unter dem Dach des Hauptstadtkongresses stattfindet, spricht Kongresspräsident Ulf Fink im Video-Interview mit der "Ärzte Zeitung". (eb)

