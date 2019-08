Ärzte Zeitung online, 20.08.2019 1

USA

Lungenleiden ausgelöst durch E-Zigaretten?

ATLANTA. Bei 94 Jugendlichen aus 14 US-Staaten sind in den vergangenen Wochen schwere akute Lungenerkrankungen in Verbindung mit E-Zigaretten aufgetreten, berichten die US-Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Die Jugendlichen hatten in der Woche oder im Monat vor Symptombeginn (Atemnot, Fatigue, Brustschmerzen, Husten, Gewichtsverlust) Substanzen wie Nikotin, zum Teil auch THC oder synthetische Cannabinoide in E-Zigaretten konsumiert. Die CDC unterstützen die regionalen Behörden bei der Aufklärung. (eis)

