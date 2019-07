Ärzte Zeitung online, 01.07.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Therapiebegleit-Programme

TheraKey® fördert die Adhärenz

Eine Studie belegt: Das Therapiebegleit-Programm TheraKey® fördert die Adhärenz. Für die Studie wurde Professor Achim Viktor aus Linz jetzt ausgezeichnet.

BERLIN. In der Anwendungsstudie gaben 98 % der Teilnehmer an, ihre Medikamente jetzt regelmäßig einzunehmen. Grund dafür sei das durch die digitale Schulung verbesserte Verständnis für Erkrankung und Therapie, so das Unternehmen Berlin Chemie. Für diese Studie wurde jetzt der Kardiologe Professor Achim Viktor vom Franziskus-Krankenhaus in Linz ausgezeichnet.

Von der Gesellschaft für Prävention e. V. erhielt er den Best Practice Award 2019 in der Kategorie Wissenschaft. Mit dem Preis werden Persönlichkeiten und Projekte ausgezeichnet, die mit viel Engagement und fundiertem Wissen, Menschen das Potenzial der Prävention und Gesundheitsförderung näherbringen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens Berlin-Chemie.

In der Studie wurde das Therapiebegleitprogramm in der Klinik wie folgt eingesetzt: Die Patienten haben sich mit TheraKey® via iPad informiert – und zwar jeweils nach der Visite. Die meiste Zeit widmeten sie dem Thema Erkrankung (median 240 min). Aber auch das Kapitel Lebensstilinterventionen wurde gut angenommen (median 61 min).

Obwohl es sich um ein digitales Tool handelt, war die größte Gruppe der Nutzer über 70 Jahre alt. Insgesamt wurden im Zeitraum von sechs Monaten 244 Patienten mit dem Programm geschult, mehr als die Hälfte füllte die Evaluationsbögen aus.

TheraKey wird in erster Linie in der niedergelassenen Praxis als Therapiebegleit-Programm eingesetzt. Hausärzte und Internisten, etwa Kardiologen, Diabetologen und Pneumologen, sowie ihre Patienten profitieren von dem Konzept.

Das Besondere: Das Onlineportal informiert die Betroffenen wann immer sie möchten per Text, Bild und Video über relevante Aspekte ihrer Erkrankung. Thematisch werden sämtliche Bereiche einer Erkrankung beleuchtet, inklusive Lebensstilmodifikationen. (eb)

Infos zum 360°-Kommunikationskonzept TheraKey® von Berlin-Chemie unter: https://www.springermedizin.de/therakey-ad-berlinchemie/16282544

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich