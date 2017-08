Ärzte Zeitung online, 10.08.2017 1

Günstige Herstellung

Zika-Impfstoff in Tabakpflanzen hergestellt

TEMPE. Den nach eigenen Angaben ersten in Tabakpflanzen hergestellten Impfstoff gegen das Zika-Virus haben Forscher der Arizona State University (ASU) entwickelt (Sci Rep 2017; 7:7679). Der Impfstoff enthält einen gegen ein Oberflächenmolekül des Zika-Virus‘ (das DIII-Protein) gerichteten Antikörper und kann in Tabakpflanzen besonders kostengünstig hergestellt werden, teilt die ASU mit. Im Mausmodell habe der Impfstoff eine Immunantwort induziert, die eine 100-prozentige Schutzwirkung gegen mehrere Zika-Virustypen ermögliche. Auch würden keine Antikörper gebildet, die zu Kreuzreaktionen gegen andere Viren führen. Aktuell haben einige Zika-Impfstoffe, die an Affen und Menschen getestet wurden, positive Ergebnisse gezeigt. (bae)

