Internationale Gesundheit

RKI-Präsident berät WHO zu Infektionsrisiken wie Ebola

BERLIN. Professor Lothar H. Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts, ist von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in die "Strategic and Technical Advisory Group for Infectious Hazards" (STAG-IH) berufen worden. Die Gruppe berät die WHO zu Infektionsrisiken, die die globale Gesundheit gefährden könnten.

Eine aktuelle Aufgabe ist die Einschätzung von Maßnahmen gegen den Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo. Dort ist nach WHO-Angaben die Zahl der möglichen Fälle auf über 50 gestiegen. 27 Betroffene sind gestorben.

Die Ausreise infizierter Person nach Deutschland sei aktuell sehr unwahrscheinlich, betont das RKI. Von Reisen in die betroffene Region wird vom Auswärtigen Amt aber dringend abgeraten. (eis)

