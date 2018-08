Ärzte Zeitung online, 27.08.2018 1

Schwere Pneumonie

Erster Fall von MERS seit 2013 in England

STOCKHOLM. In Großbritannien ist erstmals seit 2013 wieder ein Fall von "Middle East respiratory syndrome" (MERS) aufgetreten, berichtet das "European Centre for Disease Prevention and Control" (ECDC). Der Patient aus dem Mittleren Osten werde im "Royal Liverpool Hospital" behandelt. Kontaktpersonen werden gesucht, etwa Mitreisende des Fluges SV123 (Saudi Arabian Airlines) nach Großbritannien am 16. August. Das MERS-Coronavirus war erstmals 2012 auf der arabischen Halbinsel isoliert worden. In Deutschland hatte es drei Fälle bei Reisenden aus der Region gegeben, den letzten 2015. (eis)

