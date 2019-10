Ärzte Zeitung online, 24.10.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



ECDC

In Frankreich zweiter Fall von autochthonem Zika-Virus

HYèRES.In der französischen Stadt Hyères war letzte Woche der erste Fall einer Infektion mit dem Zika-Virus ohne Reisen in Zika-endemische Länder gemeldet worden, teilt die europäische Seuchenbehörde ECDC mit. Nun sei man durch Tür-zu-Tür-Befragungen in der unmittelbaren Umgebung des ersten Patienten auf den zweiten Fall einer autochthonen Zika-Virus-Infektion aufmerksam geworden.

Der zweite Patient habe kurz nach dem ersten Symptome gehabt, beide Patienten seien mittlerweile wohlauf. Die Behörden gehen davon aus, dass beide Fälle zum selben Transmissionszyklus gehören und auf die Mückenart Aedes albopictus zurückzuführen sind. (mmr)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich