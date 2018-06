Ärzte Zeitung online, 07.06.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Ebola-Ausbruch im Kongo

WHO stimmt für Einsatz von Ebola-Prüfarzneien

KINSHASA. Beim aktuellen Ebola-Ausbruch im Kongo stimmt die WHO dem Einsatz von Prüfarzneien zu. Im Fall eines Krankheits-Ausbruchs mit vielen Toten, bei dem es keine Therapieoption gibt, könne die Verwendung nicht klinisch geprüfter Therapeutika ethisch geboten sein, so die WHO.

Wichtig sei, dass sich die Substanz zumindest in Labor- oder Tierexperimenten als effizient und sicher erwiesen habe. Auch müssten – neben dem Patienten selbst – Landesbehörden und qualifizierte Ethikkommissionen der Verwendung der Prüfarznei zustimmen. "Der Einsatz muss überwacht werden und die Ergebnisse zeitnah mit der wissenschaftlichen Community geteilt werden", so die WHO-Vorgabe.

ZMapp, eine Antikörper-Kombi, sei im Fall des aktuellen Ebola-Ausbruchs der aussichtsreichste Kandidat für einen solchen Einsatz. (bae)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich