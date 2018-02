Ärzte Zeitung online, 07.02.2018 1

Grippe-Index

Bundesweit deutlich erhöhte Influenza-Aktivität

BERLIN. Die Zahl der Patienten mit akuten Atemwegserkrankungen (ARE) ist bundesweit weiter gestiegen und wird jetzt als deutlich erhöht eingestuft, berichtet das Robert Koch-Institut. In der Woche bis zum 4. Februar (5. KW) wurden 15.188 laborbestätigte Influenzafälle gemeldet; seit Anfang Oktober waren es 37.075 Fälle. In 52 Prozent von 346 Stichproben bei ARE-Patienten fanden sich Influenza-Viren. (eis)