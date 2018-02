Ärzte Zeitung online, 07.02.2018 1

England-Reisende brauchen Masernschutz

DÜSSELDORF. Der Masernausbruch auf den Britischen Inseln setzt sich fort. Seit Beginn des Jahres wurden in England und Wales 183 Erkrankungen gemeldet, berichtet das CRM Centrum für Reisemedizin. Bereits im vergangenen Jahr war es zu einem Anstieg der Fallzahlen gekommen. "Die Masernfälle in England stehen in Verbindung zu aktuellen Masernausbrüchen in Europa", hatte kürzlich Dr. Mary Ramsey vom Public Health England berichtet.

Die WHO hatte 2017 die Masern in England für ausgerottet erklärt, daher sei das Risiko für die Allgemeinbevölkerung niedrig. "Wegen der Masernausbrüche in Europa müssen wir aber mit weiteren Fällen bei Ungeimpften rechnen." England-Reisende sollten auf Impfschutz achten. (eis/bae)