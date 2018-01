Ärzte Zeitung online, 04.01.2018 1

Forschung

Altern und Krebs im Fokus

HEIDELBERG. Wovon hängt es ab, wie fit man mit 70 noch ist? Und warum steigt im Laufe des Lebens das Risiko, an Krebs zu erkranken? Die aktuelle Ausgabe des "einblick", der Zeitschrift des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), widmet sich dem Thema "Altern". So untersuchen DKFZ-Forscher unter anderem, wie sich alternde Zellen verändern, sie suchen nach Faktoren, die das biologische Alter beeinflussen, und stellen sich auch die Frage, wie eine Krebstherapie älteren Patienten und ihren speziellen Bedürfnissen gerecht werden kann, heißt es in einer Mitteilung des Zentrums. (eb)

Die Ausgabe steht unter www.dkfz.de/einblick

als E-Paper zur Verfügung