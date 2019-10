Ärzte Zeitung online, 08.10.2019 1

CAR-T-Zelltherapie

Erstattungsbeitrag für Kymriah® vereinbart

NÜRNBERG. Novartis hat mit dem GKV-Spitzenverband einen Erstattungsbetrag für seine CAR-T-Zelltherapie Kymriah® vereinbart. Danach kostet die Behandlung 275.000 Euro. Der Preis wird seit Anfang Oktober in der Lauer-Taxe gelistet.

Weiter heißt es, ein Jahr nach Zulassung der Therapie in Europa seien in Deutschland bereits über 50 Patienten mit Kymriah® behandelt worden. In Deutschland gibt es laut Novartis inzwischen mehr als 15 Kliniken, die diese Behandlung durchführen dürfen. (cw)

