Harnblasenkrebs im Fokus

Themenwoche "Alarmzeichen Blut im Urin"

DÜSSELDORF. Die Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU) startet in Kürze die urologische Themenwoche "Alarmzeichen Blut im Urin". Damit rückt die DGU in Kooperation mit dem Berufsverband der Deutschen Urologen vom 25. bis 29. Juni 2018 das Leitsymptom des Harnblasenkrebses in den öffentlichen Fokus.

Zu Beginn der Themenwoche geht am 25. Juni der Info-Flyer "Alarmzeichen Blut im Urin" auf www.urologenportal.de online, und Programm sowie Anliegen der Themenwoche werden in einer Video-Botschaft vorgestellt, teilt die DGU mit. An Tag 2 ist auf allen Kanälen im Netz Anstoß für den Film-Clip zur Themenwoche – ganz im Zeichen der Fußball-WM.

Es folgen an Tag 3 Experten-Interviews zu Früherkennung, Diagnostik und Therapie des Blasenkarzinoms, und am vierten Tag der Themenwoche berichten Betroffene über ihre Erfahrungen. An Tag 5 haben Interessierte Gelegenheit, telefonisch persönliche Fragen an die Experten der DGU zu richten.

Die Hotline ist von 14.00 bis 16.00 Uhr über die Rufnummer 0800 000 55 14 kostenfrei zu erreichen. Für das 5-tägige Aktionsprogramm hat die Fachgesellschaft Poster und Flyer produziert, die von Ärzten kostenfrei auf der Homepage der DGU und des Berufsverbandes bestellt werden können. (eb)

Mehr Infos gibt es im Internet auf: www.urologenportal.de

