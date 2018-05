Ärzte Zeitung online, 28.05.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Antidepressiva

EEG liefert Hinweise, ob SSRI anschlagen

Mittels EEG konnten Forscher beurteilen, ob depressive Patienten auf SSRI ansprechen.

DARMSTADT. Ob ein Antidepressivum richtig wirkt, kann der behandelnde Arzt bekannterweise oft erst nach Wochen beurteilen. Eine US-amerikanische Studie hat nun ergeben, dass eine Elektroenzephalografie (EEG) Hinweise liefern kann, ob die Behandlung anschlägt, berichtet die Deutsche Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und Funktionelle Bildgebung (DGKN).

Die Gesellschaft sieht darin eine Chance, die Suche nach dem geeigneten Medikament bei Depressiven in Zukunft zu verkürzen.

An der Untersuchung nahmen 296 Patienten aus vier US-Kliniken teil, die an einer schweren Depression litten (JAMA Psychiatry 2018; online 11. April). Sie nahmen entweder einen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) ein oder ein Placebo. Zu Beginn der Therapie und eine Woche später wurde ein EEG durchgeführt.

Bei der Auswertung konzentrierten sich die Wissenschaftler um Dr. Diego A. Pizzagalli vom McLean Hospital in Belmont auf einen bestimmten Teil im limbischen System, den rostralen Abschnitt des anterioren Gyrus cinguli. Dieses Areal steht schon seit Längerem mit schweren Depressionen in Verbindung.

Das Ergebnis: Wurde in diesem Bereich bei beiden EEGs eine höhere Aktivität in Form von Thetawellen gemessen, sprachen die Patienten besser auf die antidepressive Behandlung an. Dies könnte ein wichtiger Hinweis auf den Therapieerfolg sein, teilt die DGKN mit.

"Der Bedarf an solchen Tests ist hoch, da Depressionen häufig akut behandelt werden müssen und ein EEG die langwierige Suche nach dem richtigen Medikament deutlich verkürzen könnte", wird Professor Ulrich Hegerl, Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Leipzig in der DGKN-Mitteilung zitiert. "Wenn die Beobachtungen aus der Studie bestätigt werden, könnte das EEG bei Depressionen zukünftig routinemäßig zum Einsatz kommen". (eb)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich