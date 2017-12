Ärzte Zeitung online, 05.12.2017 1

Hereditäres Angioödem

Icatibant für junge Patienten zugelassen

BERLIN. Die EU-Kommission hat Firazyr® (Icatibant) zur Akutbehandlung von Kindern und Jugendlichen zugelassen, so der Hersteller Shire in einer Mitteilung. Somit können auch Patienten ab zwei Jahren mit dem Präparat behandelt werden, die an hereditärem Angioödem (HAE) leiden. Icatibant sei derzeit das einzige zugelassene Mittel zur subkutanen Behandlung von HAE-Attacken bei pädiatrischen Patienten.

Die Zulassungserweiterung basiere auf einer Studie mit 32 HAE-Patienten im Alter von zwei bis 18 Jahren, die akut eine Einzeldosis Icatibant s.c. erhielten. Bei mehr als 90 Prozent sei zwei Stunden nach der Applikation eine Symptomverbesserung nachweisbar gewesen. Generell sei die Injektion für die Teilnehmer gut verträglich gewesen, teilt Shire mit. (ajo)