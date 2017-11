Vom Sinn und Unsinn medikamentöser Therapien bei Arthrose

bei allem Respekt vor Ihrer ärztlicher Erfahrung. In meinem Empfinden geht Ihre Kritik an den falschen Andressaten. Die Autorin Frau Kathmann gibt hier mit aller gebotenen Neutralität, mit Expertenzitaten und Verweis auf evidenzbasierte Studien, Inhalte des diesjährigen DGOU-Kongresses im Oktober in Berlin wieder. Da ich selbst diesen Kongress besucht habe, kann ich die von Frau Kathmann genannten Inhalte vollumfänglich bestätigen und in ihrem Text keine einseitige Berichterstattung erkennen. Ebensowenig kann ich Ihr Empfinden, lieber Herr Dr. Linnenbaum, einer "Abqualifizierung konservativer Maßnahmen" teilen. Nach aktueller Studienlage und den auf dem Kongress referierten Expertenvorträgen sind Gewichtreduktion und Muskelaufbau wirksame konservative Maßnahmen. Es wird im Text auch keine "einseitige Kräftigung der Kniestrecker" empfohlen, sondern von einer "BASISmaßnahme" gesprochen, die natürlich im Rahmen eines insgesamt stabilisierenden, auch fasziale Strukturen einschließenden Muskelaufbau- und Stabilisierungstrainings erfolgen sollte. Wenn die aktuelle Studienlage keine überzeugenden Wirkungen medikamentöser Therapien hergibt, bedeutet es ja nicht, dass Sie, lieber Herr Dr. Linnenbaum, nicht durchaus positive Erfahrungen bei manchen Patienten damit gemacht haben. Aber die Autorin kann nur das berichten, was datenbasiert publiziert wird. Und zu guter Letzt kann ich eine Proklamierung operativer Maßnahmen in Frau Kathmanns Beitrag überhaupt nicht ausmachen. Der allmeneine Tenor auf dem Kongress war: "OP als ultima ratio, wenn alle konservativen Optionen ausgeschöpft sind". Ich möchte abschließend noch betonen, dass ich selbst die Autorin nicht persönlich kenne und keinerlei Beziehungen zu chirugischen oder pharmazeutischen Einrichtungen habe und keine pekuniären oder sonstigen Vorteile aus diesem Kommentar beziehe.

Sehr geehrter Herr Dr. Linnenbaum,bei allem Respekt vor Ihrer ärztlicher Erfahrung. In meinem Empfinden geht Ihre Kritik an den falschen Andressaten. Die Autorin Frau Kathmann gibt hier mit aller gebotenen Neutralität, mit Expertenzitaten und Verweis auf evidenzbasierte Studien, Inhalte des diesjährigen DGOU-Kongresses im Oktober in Berlin wieder. Da ich selbst diesen Kongress besucht habe, kann ich die von Frau Kathmann genannten Inhalte vollumfänglich bestätigen und in ihrem Text keine einseitige Berichterstattung erkennen. Ebensowenig kann ich Ihr Empfinden, lieber Herr Dr. Linnenbaum, einer "Abqualifizierung konservativer Maßnahmen" teilen. Nach aktueller Studienlage und den auf dem Kongress referierten Expertenvorträgen sind Gewichtreduktion und Muskelaufbau wirksame konservative Maßnahmen. Es wird im Text auch keine "einseitige Kräftigung der Kniestrecker" empfohlen, sondern von einer "BASISmaßnahme" gesprochen, die natürlich im Rahmen eines insgesamt stabilisierenden, auch fasziale Strukturen einschließenden Muskelaufbau- und Stabilisierungstrainings erfolgen sollte. Wenn die aktuelle Studienlage keine überzeugenden Wirkungen medikamentöser Therapien hergibt, bedeutet es ja nicht, dass Sie, lieber Herr Dr. Linnenbaum, nicht durchaus positive Erfahrungen bei manchen Patienten damit gemacht haben. Aber die Autorin kann nur das berichten, was datenbasiert publiziert wird. Und zu guter Letzt kann ich eine Proklamierung operativer Maßnahmen in Frau Kathmanns Beitrag überhaupt nicht ausmachen. Der allmeneine Tenor auf dem Kongress war: "OP als ultima ratio, wenn alle konservativen Optionen ausgeschöpft sind". Ich möchte abschließend noch betonen, dass ich selbst die Autorin nicht persönlich kenne und keinerlei Beziehungen zu chirugischen oder pharmazeutischen Einrichtungen habe und keine pekuniären oder sonstigen Vorteile aus diesem Kommentar beziehe.Ich bitte Sie, meine Auführungen keinesfalls als persönliche Kritik zu werten, sondern einzig als sachbezogenen Diskussionsbeitrag.Mit freundlichen GrüßenDr. Stefan Graf - Molekularbiologe Berlin