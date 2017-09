Macht Kaffee impotent?

Weshalb ist es bloß biologisch implausibel, dass Männer mit täglich vier oder mehr Tassen entkoffeiniertem Kaffee bei der erektilen Dysfunktion ein um 37 Prozent höheres Risiko aufwiesen als Männer mit koffeinhaltigem Kaffee?



["For decaffeinated coffee intake, after comparing the highest category with lowest category, we found a 37% increased risk of ED (HR = 1.37; 95% CI = 1.08-1.73) with a significant trend (Ptrend = 0.02). Stratified analyses showed an association among current smokers (Ptrend = 0.005)"] https://academic.oup.com/aje/article-abstract/doi/10.1093/aje/kwx304/4093018/Coffee-intake-and-incidence-of-erectile?redirectedFrom=fulltext



Entkoffeinierter Kaffeegenuss ist hochgradig assoziiert mit höher-gradiger Arteriosklerose, KHK, Herzrhythmusstörungen, entgleister Hypertonie, p-AVK, Diabetes mellitus, weil die Patienten bereits im Vorfeld bemerken, dass zu viel Koffein zu spezifischen Missempfindungen und Störungen führen kann: Eine bestehende erektilen Dysfunktion tritt dabei häufiger als in der Vergleichsgruppe auf.



