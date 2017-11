Todesursache bleibt zu oft im Dunkeln

Die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen der Länder (kein einheitliches Bundesgesetz) zur ärztlichen Leichenschau stammen aus einer Zeit, als die Haus- und Landärzte noch mit dem Fahrrad zu ihren Patienten unterwegs waren. Wenn sie nicht mit dem offenen Landauer kutschierten oder eines von diesen "modernen", sich selbst bewegenden Automobilen besaßen.



In Klinik und Praxis konnte man damals nicht viel ausrichten. Hausärzte und Internisten konnten Ihren Patienten, frei nach Voltaire "Es ist die Aufgabe des Arztes, den Patienten so lange zu beschäftigen, bis die Natur die Krankheit heilt", nur minimal-interventionell beistehen und sie bis zum Tod eher palliativ als kurativ begleiten. Der Ruf zu einer unverzüglich durchzuführenden ärztlichen Feststellung des Todeszeitpunkts, der Leichenschau und der amtlichen Todesbescheinigung war eine gewisse, lukrative Abwechslung in seltener als heute frequentierten Arztpraxen.



Doch nun ist auch neben dem Saarland mit seiner Initiative für die qualifizierte Leichenschau auch Mecklenburg-Vorpommern in der Jetztzeit angekommen. In Arztpraxen mit moderner interventioneller Untersuchung, Diagnose, Therapie, Palliation, Polymedikation, Multimorbidität, Anspruchshaltung, medizinrechtlicher Absicherung, Termindruck und Zeittaktung ist das Verlassen der Sprechstunde zu einer ausführlichen ärztlichen Leichenschau aus versorgungs- und haftungsrechtlichen Gründen lege artis gar nicht mehr möglich.



Es ist ein Anachronismus, überwiegend von Hausärztinnen und Hausärzten und gelegentlich auch von in der spezialisierten Krankenversorgung tätigen Assistenz-, Fach- und Spezial-Ärzten in Klinik und Praxis unter Zeitdruck und Verantwortung für ihre Lebenden, Spezialkenntnisse und Fähigkeiten der professionellen Leichenschau bei den Toten einzufordern.



Dies gilt auch für den ambulanten/stationären Notdienst. Nicht nur Allgemeinärzte und hausärztliche Internisten sind in Primär- und Sekundärprävention, biografisch begründeter Anamnese, Patienten-Untersuchung, abgestufter und Evidenz-basierter Differenzialdiagnostik, Risiko-Stratifizierung, Krankheitslast adaptierter konservativer und interventioneller Therapie, Schmerzlinderung, Palliation und Sterbebegleitung involviert, weitergebildet, qualifiziert und absorbiert.



Aufgaben eines geschulten und hochqualifizierten Rechtsmediziners mit entsprechender Institutsausstattung oder eines amtlich bestallten Leichenschauers ("Coroner") können sie n i c h t auch noch übernehmen.



Die Inspektion bzw. Untersuchung eines von Fachpersonal herbeigeschafften, vollständig entkleideten, gut ausgeleuchteten und nach Fotodokumentation des Auffindungsortes von Verschmutzungsspuren gereinigten Leichnams gemeinsam mit Assistenzpersonal ist uns niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten einfach nicht möglich. Denn nur dabei könnten versteckte Injektions-, Stich- oder Schusswunden unter dem Haaransatz, diskrete Strangulationsspuren, Erstickung durch äußere Einwirkungen, Schädelbasis-Frakturen, verdächtige Hauteffloreszenzen, aber auch Beibringung von tödlich wirkenden Mitteln in Körperöffnungen, Vergiftungen etc. detektiert werden.



Unter dem Druck einer Notfallsprechstunde, eines übervollen Wartezimmers, der Dokumentation einer gerade ambulant/stationär durchgeführten Intervention, einer besonders Leichenschau-fremden Spezialisierung, einer notwendigen Krankenbeobachtung, der Regelung und Befriedigung persönlich-privater Verrichtungen und Betätigungen, aber auch im Beisein von trauernden, wehklagenden, verstörten, in seltenen Fällen innerlich frohlockenden Angehörigen, ist die korrekte Leichenschau im häuslichen Milieu unter den kritischen Blicken einer sich stetig vergrößernden Trauergemeinde ein fast undurchführbares „Public Viewing“.



Dabei wäre Alles so einfach: Ein staatlich vereidigter und beamtenbesoldeter „Coroner“, wie z. B. in allen Bundesstaaten der USA für über 300 Millionen Menschen gesetzlich geregelt, würde als neutraler, rechtsmedizinisch geschulter Untersucher, Sachverständiger und Amtsperson mit Unterstützung von Hilfskräften das ihm fremde Terrain eines häuslichen oder öffentlichen Auffindungsortes inspizieren und die Trauergemeinde mit der ihm eigenen Professionalität und Autorität in die Schranken weisen. Suspekte, möglicherweise strafrechtlich relevante Umstände würden detektiert und den hinzukommenden Ermittlungsbehörden gegenüber kommuniziert werden.



